Veröffentlicht am 25. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Vorübergehend kein Markt am Dienstag – Der Dienstag-Markt auf dem Neuwieder Luisenplatz wird vorübergehend pausieren. Das Angebot an diesem Tag lebt stark von Selbsterzeugern, die voraussichtlich erst nach Ostern wieder mit frischen Produkten auf den Markt zurückkehren. Geöffnet ist aber natürlich weiterhin der Markt am Freitag von 07:00 bis 13:00 Uhr auf dem Luisenplatz.