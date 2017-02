Veröffentlicht am 24. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Geburtsvorbereitung für Paare – Mehr als nur „tief ein- und ausatmen“ – Ab Sonntag, 12. März bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen erstmalig einen Kurs zur Geburtsvorbereitung an. Der Kurs unterstützt werdende Eltern sich auf die Schwangerschaft, die Geburt und die Zeit danach einzulassen. Neben Atem- und Entspannungsübungen finden auch Gespräche und Informationen rund um die Geburt und das Vater-Mutter-Werden statt. Die Befürchtungen des Paares über die bevorstehende Veränderung mit ihrem Baby werden behutsam angesprochen und abgebaut. Das Angebot mit dem wöchentlichen Intensivkurs wendet sich an Paare ab der 24. Schwangerschaftswoche. Der Kurs umfasst insgesamt sechs Termine jeweils sonntags in der Zeit von 10:30 bis 12:00 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro pro Paar. Kursleiterin ist Kerstin Hain, die über 25 Jahre als Hebamme mit eigener Praxis tätig war. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.