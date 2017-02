A K T U E L L – Raubüberfall auf Goldschmiede/Juwelier

Veröffentlicht am 21. Februar 2017 von wwa

MAYEN – Raubüberfall auf Goldschmiede/Juwelier – Dienstagspätnachmittag, 21. Februar, gegen 17:35 Uhr betrat ein unbekannter, männlicher Täter das Ladenlokal der Goldschmiede in der Marktstraße in Mayen und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Schmuck von den Angestellten. Anschließend flüchtete die Person zu Fuß in unbekannte Richtung. Beschreibung: circa 180 Zentimeter große, schlanke Figur, grauer Vollbart, bekleidet mit einem grünen Parka, beiger Hose, sportlichen Wanderschuhen mit heller Sohle, graue oder hellbraune Mütze (sogenannte Beaniemütze), geschätztes Alter circa 30 bis 40 Jahre. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Mayen, Telefon: 02651/8010.