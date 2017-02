Veröffentlicht am 25. Februar 2017 von wwa

KREIS NEUWIED – Generationenübergreifend und beispielhaft für Ziele nachhaltiger Entwicklung – Landkreis initiierte wieder Bratapfelfest zum Ernteabschluss – Regelmäßig veranstaltet die Umweltabteilung der Kreisverwaltung Neuwied am Jahresende ein Bratapfelfest. Diesmal stand es unter dem Motto „Streuobst verbindet die Menschen“ und fand im Außerschulischen Lernort in Linkenbach statt. „Streuobst hat Multiplikationswirkung. Es dient generationenübergreifend als konkretes Beispiel aus der Natur für Ziele nachhaltiger Entwicklung. Das gemeinsame Ernten, Kochen und Backen der Streuobstprodukte fördert die Integration der unterschiedlichsten Bevölkerungsteile. Das Thema Streuobst und dessen Genuss, gemeinsam Verwertungsmöglichkeiten auszuprobieren, das gemeinsame Pflanzen und das gemeinsame Ernten verbindet die Menschen aus den unterschiedlichsten Gruppen, unterschiedlichsten Alters und Herkunft. Auch in diesem Jahr hat die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Neuwied zahlreiche Aktionen zum Ausbau von Streuobst initiiert“, stellte der zuständige 1. Kreisbeigeordnete und Umweltdezernent Achim Hallerbach fest.

Zum Jahresabschuss gab es wieder ein abwechslungsreiches Bratapfelfest. Mit den Kindergartenkindern aus der Kita Straßenhaus, mit ihrer Leiterin Tanja Wessel, wurde Saft aus heimischen Äpfeln gepresst und verkostet.

Angelika Kröll, Cordula Honnef und Kreisvorsitzende Hella Holschbach von den Landfrauen informierten die Kinder über das gesunde Streuobst und stellten wieder zahlreiche Naschproben her. Auch für die Erwachsenen gab es Infos über kulinarische Köstlichkeiten, die sich aus heimischen Früchten und Saft zaubern lassen. Dr. Jürgen Lorenz vom DLR referierte zum Obstbaumschnitt der unterschiedlichen Obstsorten, deren Pflanzung und Pflege. Hallerbach dankte allen Helfern für die Mitwirkung am Bratapfelfest.

