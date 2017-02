Veröffentlicht am 24. Februar 2017 von wwa

WEHBACH – Verkehrsbehinderungen zu Karneval – Karnevalsverein Wehbach bittet um Verständnis – Wenn am Samstag, 25. Februar, um 15:11 Uhr der 13. Wehbacher Karnevalumzug durch Wehbach zieht, müssen aus diesem Zweck auch verschiedene Straßen gesperrt werden. Im Bereich des Industriegebietes Friedrichhütte muss bereits ab 14:00 Uhr mit Behinderungen gerechnet werden, aufgrund der Baustellensituation formiert sich der Zug in diesem Jahr dort. In der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr ist auch die Hauptverkehrsstrecke nach Katzwinkel für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt, eine Umleitung gibt es über Harbach / Niederfischbach. Die Straßen im Streckenverlauf sind bis 18:00 Uhr für den kompletten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

„Wir bitten die Anwohner an der Zugstrecke keine Fahrzeuge auf den Straßen zu parken, nur so können wir für einen zügigen und sicheren Ablauf sorgen“, so der Vorsitzende Michael Link.

Das Parken auf der gesperrten K94 ist untersagt. Ausreichende Parkmöglichkeiten finden die Besucher im Bereich des ehem. Schwimmbades bzw. im Bereich der alten Rentei. Aufgrund der Baustelle ändert sich der Zugverlauf wie folgt: Friedrichshütte – Wingendorfer Straße – Gilsbachstraße – Waldstraße – Heinrichstraße – Koblenz Olper Straße zur After Zug Party in die Turnhalle.

Der Karnevalsverein Wehbach bittet jetzt schon für die evtl. Verkehrsbehinderungen um Verständnis und hofft auf viele Besucher beim 13. Karnevalsumzug in Wehbach mit mehr als 20 Gruppen und Wagen.