Veröffentlicht am 24. Februar 2017 von wwa

ELKENROTH – Feuerwehr Elkenroth / Nauroth ermöglicht Grundschülern Projektabschluss – Trotz der vielen Stunden, die auf Grund der äußerst umfangreichen Übungs-, Arbeits-, Aus- und Fortbildungs- sowie Einsatzdienste abzuleisten sind, nahmen sich die Feuerwehrmänner des Löschzuges Elkenroth/Nauroth auch in diesem Jahr wieder gerne die Zeit, um 37 Schüler/innen der Klassen 4a und 4b der St.-Martin-Grundschule in Elkenroth einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr zu gewähren.

Im Vorfeld hatten sich die Kinder im Rahmen eines Projektes unter Anleitung ihrer Lehrerinnen über das Thema Feuerwehr informiert. Der Besuch bei der Feuerwehr bildete somit den passenden Abschluss des Projektes, bei dem die thematisch gut vorbereiteten Schulkinder die Feuerwehr einmal hautnah erleben konnten. Dabei fand der erste Kontakt, zu ihrer Überraschung, in Form einer Fahrt mit einem Feuerwehrfahrzeug statt, da sie für ihren Besuch von den Feuerwehrangehörigen in der Schule abgeholt wurden.

Unter Berücksichtigung der Projektarbeit gaben die Feuerwehrmänner den Schulkindern während des Besuches dann Auskunft zu verschiedenen feuerwehrspezifischen Themenbereichen, wie etwa Alarm- und Einsatzzeiten oder die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen. Darüber hinaus konnten die Kinder mittels ausgewählter Themenbereiche Einblicke in die praktische Arbeit bei der Feuerwehr gewinnen.

So wurde ihnen z. B. die Ausrüstung einer Einsatzkraft, die Beladung eines Feuerwehrfahrzeugs sowie die Handhabung eines Sprungpolsters gezeigt und im Detail erläutert. Dabei konnten die Kinder unmittelbar alle Fragen äußern, die ihnen im Rahmen der Erläuterungen in den Sinn kamen, sodass sich der Besuch zu einer informativen, interessanten und außergewöhnlichen Unterrichtsveranstaltung entwickelte.

Da sich die Schüler/innen nach getaner Arbeit eine Stärkung verdient hatten, bekamen sie anschließend Süßigkeiten und Getränke, um nicht nur ihren Wissensdurst löschen zu können. Im Anschluss überreichten die Feuerwehrmänner jedem Kind eine Urkunde, mit der die erfolgreiche Teilnahme an der Informationsveranstaltung bescheinigt wurde. Zum Abschluss ihres Besuches sind dann alle Schulkinder, zusammen mit ihren Lehrerinnen, zu ihrer großen Freude wieder mit einem Feuerwehrauto zu ihrer Schule zurückgebracht worden, obwohl sie gerne noch einige Zeit geblieben wären. (ffwek) Fotos: Feuerwehr