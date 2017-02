Veröffentlicht am 24. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – REWE Team spendet an Kinderkrebshilfe Gieleroth – Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen im Petz/REWE-Markt in Altenkirchen, hatten sich Marktleiter Andreas Bogdanow und sein Team diverse Aktionen einfallen lassen, deren Einnahmen an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth e.V. gespendet werden sollten. Jetzt übergab Marktleiter Bogdanow die stolze Summe in Höhe von 510 Euro an das Vorstandsmitglied der Kinderkrebshilfe Gieleroth Ulli Fischer.