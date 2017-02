Veröffentlicht am 26. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Herstellung von köstlichen Pralinen – Auf vielfachen Wunsch bieten die LandFrauen Bezirk Altenkirchen wieder einen Mitmachkurs mit Chocolatier Jürgen Triebsch an.

Am Donnerstag, 16. März geht es ab 17:00 Uhr in der Schulküche der August-Sander-Schule (Realschule Plus) in Altenkirchen um die Herstellung von köstlichen Pralinen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis spätestens 10. März bei Bärbel Schneider, Telefon: 02681/7117 oder Email: landfrauen.ak@googlemail.com.