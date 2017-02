Verkehrsunfall auf der L 288 – Zwei verletzte Frauen

Veröffentlicht am 21. Februar 2017 von wwa

KAUSEN – Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der L 288 – Zwei Verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagmorgen, 20. Februar, gegen 09:10 Uhr, auf der Landesstraße 288 in Höhe Kausen. Eine 26jährige Autofahrerin hatte mit ihrem Wagen die Landesstraße 288 von Betzdorf kommend befahren. An der Abfahrt Elkenroth Kausen beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den entgegenkommenden Wagen einer 29jährigen Frau. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Hierbei wurde die 26jährige Frau verletzt. Die 29jährige Fahrerin wurde ebenfalls verletzt und musste aufgrund ihrer Schwangerschaft stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.