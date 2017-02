Veröffentlicht am 21. Februar 2017 von wwa

KREIS NEUWIED – Verwaltung am Schwerdonnerstag geschlossen – „Die Kreisverwaltung Neuwied weist darauf hin, dass am Schwerdonnerstag, 23. Februar sowie am Rosenmontag, 27. Februar und an Karnevalsdienstag die Verwaltung ab 12:00 Uhr geschlossen ist.

Die Kfz-Außenstelle in Linz bleibt am Freitag, 24. Februar und am Montag, 27. Februar ganztags geschlossen. Diese Regelungen gelten auch für das Bürgerbüro und das Gesundheitsamt sowie die neue Dienststelle Abfallwirtschaft in der Rudolf-Dieselstraße 10.“