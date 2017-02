Konzert des „Youth Only Project“ in Horhausen

Veröffentlicht am 23. Februar 2017 von wwa

HORHAUSEN – „Youth Only Project“ startet wieder durch! Das Konzert des „Youth Only Project“ findet am Samstag, 01. April ab 19:00 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen statt. Einlass ist ab 18:30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die neue Orga-Crew vom „Youth Only Project“ Horhausen ist ganz frisch firmiert und arbeitet auf Hochtouren an den Vorbereitung zur nächsten Veranstaltung am Samstag, 01. April im Kaplan-Dasbach-Haus. Unter dem Motto: „Von Jugendlichen für Jugendliche“ finden seit rund 17 Jahren Konzerte unter dem Namen „Youth Only Project“ statt, die vorwiegend von Nachwuchsbands in Kombination mit einem bekannten Headliner bestritten werden. Prinzip: Headliner pushen Newcomer, so haben alle was davon!