Prunksitzung in Malberg

Veröffentlicht am 22. Februar 2017 von wwa

MALBERG – Es gibt 1.000 gute Gründe, Malberg treu zu sein – vor allem an Karneval. Einige dieser Gründe zeigten die rot-weißen Jecken am Samstagabend bei ihrer großen Prunksitzung: Vorlaute Büttenredner, urkomische Sketche und tanzende Majestäten sorgten für viel Klamauk. „Mir hann es Sissi“ – mit diesem Lied eröffneten die „Chicken Birds“ Romano Sgodda und Thomas Schmidt die große Prunksitzung. Unter viel Jubel und einem dreifachen „Malberg Helau“ zog anschließend Prinzessin Nadine I. (Weibler) samt Hofstaat, Prinzengarde, Tanzgruppe, Elferrat und Gedönsrat in das Zelt auf dem Festplatz ein. Auch die Kinderprinzessin Tosca I. (Eutebach) samt Juniorgarde fand ihren Weg durch die zahlreichen Jecken und präsentierten die ersten Tanzaufführungen des Abends.

Sitzungspräsident Toni Stum, der zusammen mit Lisa Bruckhoff durch den Abend führte freute sich über hunderte bunt verkleidete Jecken und die Gastvereine Elkenroth, Erbachtal und Morsbach.

Die Bühne musste einiges aushalten – es wurde gehüpft, gestampft und getanzt. Auch das Publikum saß nicht still. Zu klassischer Karnevalsmusik schunkelten die Narren um die Wette. Aber auch einige Witzakrobaten mischten sich in das närrische Treiben. Mit frecher Zunge und viel schwarzem Humor nahmen sie ihre Nachbarschaft auf die Schippe, philosophierten über das Alter und erzählten so einige Geheimnisse aus dem Dorfleben.

Mit ihrem Showtanz zu „Black and White“ begeisterte die Juniorgarde die Besucher in Malberg. Auch die Tanzgruppe und die Prinzengarde hatten wieder einen Showtanz zu Ehren der Regentin vorbereitet. Unter dem Motto „Wilder Westen“ tanzten sie sich in die Herzen der Narren. Den Abschluss machten, wie bereits seit einigen Jahren wieder die Chicken Birds mit ihrem Lied „Mir wulln nit heimgehen“. Nach dem Programm wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, gesungen und gelacht.

Am Sonntag waren dann die kleinen Narren in Malberg ganz groß! Um 15:11 Uhr startete das bunte Programm von Kindern für Kinder. Prinzessin Tosca I. eröffnete gemeinsam mit ihren Begleiterinnen und dem Tanz zu „Hulapalu“ den Nachmittag und läutete das Programm ein. Auch Gastvereine aus Scheuerfeld und Nistertal hatten an diesem Tag den Weg nach Malberg gefunden und waren begeistert „So einen tollen Kinderkarneval haben wir seit Jahren nicht gesehen, das ist ein echtes Highlight“ begrüßten die Nistertaler das vollbesetzte Zelt. Bei Kaffee und Kuchen konnten auch die großen Jecken das Programm aus Tanz und Akrobtic verfolgen. (sawe) Fotos: Privat