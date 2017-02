Veröffentlicht am 23. Februar 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neues vom Natursteig Sieg – Stempelstellen jetzt auf den Etappen 9 bis 14 im Kreis Altenkirchen – An allen 14 Etappen des Natursteigs Sieg findet man jetzt die Edelstahlstempel. Auf den Etappen 1 bis 8 und auf den Erlebniswegen auch zusätzlich an den Bergfeststelen. Der Stempelpass für Wanderer ist ab Anfang April in den Tourist-Infos der Naturregion Sieg erhältlich. Im Kreis Altenkirchen sind diese in Hamm, Wissen, Betzdorf und Kirchen. Mit dem Pass können alle erwanderten Etappen auf dem Natursteig Sieg festgehalten werden, ob nur für als Erinnerung für sich selbst oder auch für die Einsendung und die Teilnahme am ausgeschriebenen Gewinnspiel.

Dazu ist es notwendig den Stempel beim Wandern einfach an den jeweiligen Stempelstellen im Pass mit einem (selbst mitgebrachten!) Bleistift durchzupausen. Wer alle Etappen erwandert hat, schickt den Pass an das Besucherzentrum Naturregion Sieg, Schönecker Weg 5, 51570 Windeck. Am Ende des Jahres findet unter allen eingesendeten Pässen eine Verlosung statt.

An den Etappen im Kreis Altenkirchen sind die Stempel wie folgt zu finden:

Etappe 9: Tisch in der Liebeslaube Kanzelsley

Etappe 10: Waldliege mit Blick auf Birken Honigsessen

Etappe 11: Natursteig Bank am Rodder Berg

Etappe 12: Waldliege Steinerother Kopf

Etappe 13: Bank neben Wegweiser am Druidenstein

Etappe 14: Natursteig Bank am tiefsten Punkt zwischen Freusburg und Hellbachskopf

Der Stempelpass wird aktuell überarbeitet und um die neuen Etappenstempelstellen erweitert. Nach dem Druck werden die Tourist-Infos entlang der Strecke entsprechend versorgt.