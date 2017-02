Veröffentlicht am 22. Februar 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – „ICH BIN DABEI!“ ist eine Initiative der Ministerpräsidentin Malu Dreyer die zusammen mit Bürgermeister Ottmar Fuchs für die Bürger/innen der Verbandsgemeinde Flammersfeld zu noch mehr ehrenamtlichem Engagement führen soll – Die sehr gut besuchte Auftaktveranstaltung fand im Bürgerhaus Flammersfeld statt. Der Beauftragte der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement Bernhard Nacke und Bürgermeister Ottmar Fuchs begrüßten 70 interessierte Besucher. Weiter geht es mit der Projektewerkstatt: Getroffen wird sich am: Donnerstag, 23. Und Freitag24. März, jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr im Bürgerhaus Flammersfeld, in der Rheinstraße 44, in 57632 Flammersfeld.

Diejenigen die bei „ICH BIN DABEI“ im wahrsten Sinne des Wortes dabei sind, werden durch das Moderatorenteam vor Ort bei der Umsetzung ihrer Projektidee unterstützt. Es finden alle vier bis sechs Wochen die sogenannten Projektewerkstätten statt. Sie dienen dem Erfahrungsaustausch und der gegenseitigen Unterstützung. So können die einzelnen Gruppen neue Impulse aufgreifen, was die Projekte weiterbringt.

Es können jederzeit neue Projekte entstehen, die in die Projekte-Werkstatt mit einfließen. Mitstreiter, sei es neue Teilnehmer für die bestehenden Projekte, aber auch neue Projekt-Ideen sind herzlich willkommen. Für die Ideen und Projekte gelten folgende Regeln: Den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt, lediglich geltendes Recht muss eingehalten werden. Ideen, für die andere das Portemonnaie öffnen müssen haben es schwierig. Projekte sollen gemeinsam und eigenverantwortlich und mit eigenen Mitteln der Gruppe umgesetzt werden.

Nach der Projektewerkstatt wird niemand alleine gelassen. Es finden in regelmäßigen Abständen Treffen zum gemeinsamen Austausch statt. Das Moderatorenteam berät bei der Umsetzung und hilft dabei „Hürden“ zu überwinden. Es ist allerdings nicht Aufgabe des Moderatorenteams alle Probleme zu lösen. Die Eigenverantwortung der Projektgruppen bleibt. Zum Moderatorenteam gehören: Bernd Hafemeister, Heinz-Georg Hillen, Johanna Lehmacher und Manfred Pick.

Kontaktaufnahme zur Projektewerkstatt wird erbeten über den Sachbearbeiter der Verwaltung Manfred Pick unter der Rufnummer 02685 809 130 oder per Email manfred.pick@vg-flammersfeld.de. Weitere Informationen über die Ehrenamtsinitiative „ICH BIN DABEI!“ finden sich unter: http://www.rlp.de/de/landesregierung/staatskanzlei/ehrenamtliches-engagement/beauftragter-ehrenamt/