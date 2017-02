Veröffentlicht am 20. Februar 2017 von wwa

OBERLAHR – Große Prunksitzung der KG Oberlahr präsentiert ein Feuerwerk karnevalistischer Lebensfreude – Jede Menge kölsche Raketen zündete die KG Oberlahr bei ihrer großen Prunksitzung im voll besetzten Festzelt und im Kölner Gürzenich kann die Stimmung nicht besser sein. Sitzungspräsident Dietmar Motz (rhetorisch gewandter Obernarr sowie närrische Strippenzieher auf dem Oberlahrer Fastnachtsthron) und die honorigen Herren des Elferates punkteten mit einem mehrstündigen Spitzenprogramm. Quer durch alle Generationen boten die KGler närrische „Eigengewächse“ und Akteure aus dem Kölner Raum auf. Axel Walterschen (Seifen), der wegen besonderer Verdienste um den Oberlahrer Karneval den RZ Orden erhielt, brachte es auf den Punkt: „Oberlahrer Karneval ist ein großes Gefühl, was die Menschen verbindet!“

Zum „Wurm up“ begeisterte die Oberlahr Nachwuchsgruppe „Höppe Bötzjer“ mit einem flotten Tanz und das Duo Wolfgang Scharenberg stimmte mit närrischen Melodien das Volk ebenfalls auf den Abend ein. Nach dem festlichen Einmarsch aller Aktiven erschallte erstmals der Schlachtruf „Overlohr Allaf!“ und Sitzungspräsident Dietmar stellte den schönsten Elferrat im Rheinland vor.

Als „Eisbrecher“ eroberte Markus Krebs (der „Rocker Hocker“), Stand-up-Comedian, die Bühne und blödelte um die Wette. Eine Augen- und Ohrenweide mit tollen Hebefiguren bot die Tanzgruppe „Just for Fun“ (KG Oberlahr). Die Begeisterungsstürme wollten nicht enden und ohne Zugabe durfte die sympathische Gruppe nicht von der Bühne. Auf Inliner rollte Feuerwehrmann Kresse durch den Saal und bei seinen flotten Sprüchen aus dem Feuerwehrleben blieb kein Auge trocken.

Mit Prinzenpaar, Elferrat und Tanzgruppen ganz in blau und gelb machte die KG Burggraf ’48 (Burglahr) ihre Aufwartung. Als Bauchredner mit Ernie aus der Sesamstraße sorgte Sitzungspräsident Dietmar für Lokalkolorit. Selbst Bürgermeister Ottmar Fuchs kam nicht ungeschoren davon. Dann der erste Top-Acts des Abends: „Lupo“, die fünf sympathischen Jungs holten musikalisch die Domstadt Köln nach Oberlahr ins Festzelt. „Lupo“, kurz vorm Kölner Karnevalsolymp, erwies sich zum „Abräumer“. Keiner blieb sitzen und das Zelt tobte.

Groß war der Reigen der Ehrengäste, die den schönen Sessionsorden erhielten. Ein weiterer echter Kracher war der Showtanz der Jugendtanzgruppe Oberlahr, die aus der Bühne einen Boxring machten. Ein Bild karnevalistischer Lebensfreude bot auch das Prinzenpaar der KG Horhausen mit Hofstaat, einer Abordnung der Ehrengarde und dem großen Funkencorps. Michael Grobler, Chef der KG Horhausen, gratulierte die Oberlahrer Freunde zur tollen Sitzung. Ihren Heimvorteil genossen die „staatsen“ Herren der Funkengarde Oberlahr, die nicht nur mit Fanfarenklängen und Trommelwirbel beeindruckten, sondern auch mit einem zackigen Tanz und Säbel rasseln. Kommandant Dietmar hatte wie immer alle im Griff.

Futuristisch, aus einer anderen Welt kommend, fantasievoll, mit einer tollen Choreografie und voller Musikalität präsentierte die KG-Gruppe „Just for Fun“ ihren Sessions-Shotanz, als weiteren Höhepunkt des Abends. Unter dem Motto „Blos mer jet“ lies zum Schluss des Programms die „BB Kapell“ noch einmal die „Puppen so richtig tanzen“. Nach dem Finale und Ausmarsch des Elferrates wurde noch tüchtig gefeiert. Rund fünf Stunden lang verschossen die Karnevalisten ihre närrischen Raketen und trafen, mitten hinein ins Fastnachtsherz. (smh)

Fotos: In galaktische Welten entführte die Tanzgruppe der KG Oberlahr „Just for Fun“ mit einem fantastischen Showtanz das begeisterte närrische Volk im Festzelt in Oberlahr. Fotos: Petra Schmidt-Markoski