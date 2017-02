Veröffentlicht am 21. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – IRLICH – Kinderkarneval in Irlich – Die KG Irlich hatte zum Kinderkarneval eingeladen und die bunte Gästeschar enterte um 14:00 Uhr die Mehrzweckhalle. Dort erwartete die Jecken ein buntes Programm aus Gardetänzen und Mitmachaktionen bei Kaffee und Kuchen. Stadtbürgermeister Jan Einig hatte sich Verstärkung mitgebracht. Der Nachwuchs im Löwenkostüm half beim Orden verteilen. Verdiente Helfer wurden auf der Bühne mit dem diesjährigen Orden der Stadt Neuwied ausgezeichnet. Nachdem einige Kindertanzgruppen schon ihr Können gezeigt hatten, war das Prinzenpaar und sein Gefolge an der Reihe. Vorher waren sie mit Körben voller Leckereien eingezogen und hatten schon mal das Kamellen werfen geübt. Prinz Frank allerdings muss noch etwas schneller beim Verteilen werden, denn sein Hofstaat musste lange auf ihn warten. Letztlich waren seine Gummibären, Chips und Lollys unters Nachwuchsnarrenvolk verteilt und er konnte seine Begrüßungsworte loswerden. Die Kinder aller Altersgruppen hatten Spaß. Wobei so ein Nachmittag für ganz kleine Jecken auch ganz schön müde machen kann. Für den nächsten Sonntag haben die Irlicher Sonne bestellt und hoffen mit dem Kinderprinzenpaar aus Feldkirchen auf einen schönen Karnevalszug. (mabe) Fotos: Marlies Becker