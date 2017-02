Beroder Schlagerparty wieder ein Renner

Veröffentlicht am 22. Februar 2017 von wwa

BEROD – Schlagerparty des SC Union Berod/Wahlrod und der Freiwilligen Feuerwehr in Berod – In Berodder Bürgerhaus fand die zweite Auflage der Beroder Schlagerparty statt, zu der wieder mehr als 250 Besucher den Weg ins Bürgerhaus fanden. Wie bereits bei der Premierenveranstaltung, heizte auch diesmal wieder der Düsseldorfer Kult-DJ Jürgen allen Partygästen mit Schlagerklassikern aus den 60ern und 70ern und aktuellen Hits mächtig ein. Getanzt und gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden, wo dann auch Rockhymnen von ACDC, Queen und Co. nicht fehlen durften.

Alle, die neben klassischen Partydrinks auch an exotischen Spezialitäten interessiert waren, konnten in der Sektbar durch 16 verschiedenen Cocktails durchprobieren. Der SC Union und die Freiwillige Feuerwehr Berod bedanken sich bei allen Gästen und freuen sich schon auf die nächste Schlagerparty. (giru) Foto: Privat