The 7 Sins konzertieren im Roten Haus in Seelbach

SEELBACH – The 7 Sins konzertant im Roten Haus in Seelbach – Eigentlich sind die 7 Sins ja dafür bekannt, dass sie ihr Publikum stundenlang zum Tanzen bringen. Doch soll es bei ihrem diesjährigen Auftritt am Samstag, 1. April, ab 20:00 Uhr im Roten Haus eher konzertant zugehen. Die Band, die in dieser Besetzung seit fast 15 Jahren besteht, wird diesmal die gesamte stilistische Breite ihres Repertoires präsentieren und dies eben eher zum Zuhören. Die Präsentation reicht von bekannten Jazz-Standards über einfühlsame Balladen bis hin zu klassischen Rocknummern. Dabei handelt es sich sowohl um neu arrangierte Cover-Versionen als auch um eigenes Song-Material, z.T. inspiriert vom komplexen Art-Rock der 70 und 80er Jahre. Was jedoch alle die unterschiedlichen musikalischen Stilarten charakteristischerweise verbindet, sind die wechselnden Lead-Vocals und das dichte Harmony-Singing der 7 Sins. Unterstützt werden sie von ihrem bewährten ‚Sound-Magier‘ Dieter Büttner am Mischpult sowie dem Licht-Künstler Max Vogel, der die Musikdramaturgie und das Geschehen auf der Bühne wirkungsvoll verstärkt. Besetzung: Andrea Jünemann (Gesang, Gitarre), Achim Haag (Gesang, Leadgitarre, Sax), Thomas Fuchs (Gesang, Schlagzeug), Mario Vogel (Gesang, Gitarre, Percussion, Harp), Frank Hahn (Gesang, Bass).