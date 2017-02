Veröffentlicht am 22. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 – Karnevalsumzug steht vor der Tür – 54 Zugprogrammpunkte für den Altenkirchener Karnevalsumzug – Vorbereitungen für den Karnevalsumzug sind abgeschlossen – Sicherheit ist Thema Nr. 1- 54 Gruppen nehmen am Karnevalsumzug der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen am Sonntag, 26. Februar, ab 14:11 Uhr teil. Die Aufstellung steht, wie der Zugleiter Karlheinz Fels mitteilte. Änderungen seien immer möglich, aber jeder Zugteilnehmer habe seinen Platz.

Ab 11:30 Uhr werden die Teilnehmer Eintreffen und der Zug sich in der Siegener und Rathausstraße formieren.

Unter den 54 Gruppen sind ein Spielmannszug sowie vier Musikkapellen. Der Zug bewegt sich ab 14:11 Uhr über folgende Straßen: Siegener Strasse, Rathausstraße, Quengelstraße, Koblenzer Straße, Bahnhofstraße, Busbahnhof, Wiedstraße, Kölner Straße, Quengelstraße, Dammweg. Auf dem Weyerdamm erfolgt die Auflösung des bunten närrischen Lindwurms.

Im Anschluss findet die große Zug-Party im beheizten Festzelt mit der Partyband „Coverpiraten““ und der Schlager-Mafia statt. Vom Schlager, Fetenhits, Volkstümlich, Rock, Pop, Charthits, zum Tanzen, Stimmung und Alpenrock spielt die Liveband „Coverpiraten“ alles was das Narrenherz begehrt. Die Organisatoren weisen nochmals auf besondere Sicherheitsmaßnahmen hin.

Entlang des Zugweges sind Sicherungs- und Hilfskräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und des DRK postiert. Die Wagen werden durch Sicherungspersonal begleitet. Im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen finden im Festzelt intensive Taschen und Rucksack Kontrollen durch den Sicherheitsdienst statt, die Besucher werden gebeten auf das Mitführen von großen Taschen und Rucksäcke zu verzichten.

Die Motivwagenteilnehmer sind darauf hingewiesen, das Wurfmaterial weit weg vom Wagen zu werfen. „Die Ausgabe von Alkohol an Jugendlichen unter 18 Jahren ist untersagt. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern oder ähnlichen pyrotechnischen Material darf im und am Zugweg nicht mitgeführt und verwendet werden! Die Erwachsenen Zuggäste werden gebeten, auf die Kinder zu achten und sie nicht zu dicht an die Wagen zu lassen“.

Parkmöglichkeiten sind genügend vorhanden: Parkhaus Schlossplatz, Parkplatz Mühlengasse, Güterbahnhof, REWE- Markt, toom Baumarkt, Sportzentrum sowie der Parkplatz hinter der Post und auf dem Parkplatz Weyerdamm.

Die Innenstadt von Altenkirchen ist ab 13:45 Uhr für den gesamten Druchgangsverkehr gesperrt. Bitte die ausgeschilderte Umgehungsstraße benutzen. Alle Besucher des Karnevalsumzuges werden gebeten den Anordnungen der Sicherungs- und Ordnungskräfte Folge zu leisten. Die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen wünscht alle Besuchern ein paar schöne Stunden im närrischen Altenkirchen.