Veröffentlicht am 22. Februar 2017 von wwa

NEUWIED. 11X 11 Jahre feiert die KG Irlich – 11X 11 Jahre hatte die KG Irlich zu feiern und da konnte man es so richtig krachen lassen. In der knubbelvollen Mehrzweckhalle erlebten die Gäste von nah und fern ein prallgefüllten Abend mit Repräsentanten des Rheinischen Frohsinns und jede Menge Augenschmaus. Die Tanzgruppen der Magic und Funky Diamonds sowie die Grün/weiße Tanzgruppe aus Heddesdorf und die Showtanzgruppe Moonlight-Dancers der eigenen KG begeisterten mit ihren nicht selten akrobatischen Darbietungen. Nachdem ein karnevalistisch hochdekorierter Neuwieder Oberbürgermeister Nikolaus Roth im blauen Jackett mit einer Festrede den Abend eröffnet hatte enterte der Eisbrecher Kurt Krokus die Bühne. Mit kölschen Tön und seiner Trompete liess er die Wände wackeln. Die Söhne Irlichs, Bauer Ewald und die Dorfjonge sorgten für genügend Lokalcolourit. So mancher wurde durch den Kakao gezogen. Als Höhepunkt des Abend konnte Sitzungspräsident Hans Jürgen „Häns“ Fink Elf Prinzen der Gesellschaft Dorfjonge begrüßen. Die Irlicher Gruppe besteht seit 30 Jahren. Als Sänger und Tänzer ließen sie jede Menge Schweiß fließen und sorgten für Stimmung mit der Irlicher Dorfhymne die kräftig mitgesungen wurde. Gründungsmitglied Frank Driesch nahm einen Pokal und die beiden Trainerinnen einen Blumenstrauß in Empfang. Bevor der MFZ -Irlich das Programm nach Mitternacht beendete wurden die Lachmuskeln von der Powerfrau Mirja Regensburg noch mal kräftig beansprucht. Wer dann noch Lust auf Feiern hatte, konnte sich im Saal und an der Theke im Foyer noch mit kühlen Getränken verwöhnen lassen (mabe) Fotos: Becker