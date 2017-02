Veröffentlicht am 20. Februar 2017 von wwa

WESTERBURG – Fahren ohne Fahrerlaubnis und mehr – Samstagmorgen, 18. Februar, gegen 03:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Westerburg ein roter BMW auf, der in der Langgasse mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass auf den am Fahrzeug montierten amtlichen Kennzeichen keine Zulassungsstempel mehr angebracht waren. Eine genauere Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen zuvor für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Der 25 Jahre alte, aus der Verbandsgemeinde Westerburg stammende Fahrer des Pkw verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis und stand darüber hinaus noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun in einem umfangreichen Strafverfahren ermittelt.