Veröffentlicht am 20. Februar 2017 von wwa

RENNEROD – Fahren unter Alkoholeinfluss – Am Samstagmorgen, 18. Februar, gegen 08:00 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung in der Koblenzer Straße einen Mofafahrer fest, welcher sein Fahrzeug in Schlangenlinien führte. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bei dem 35jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg erheblicher Alkoholkonsum festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.