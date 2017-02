Veröffentlicht am 21. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – 3D-Druck zum Anfassen – Wer in die Welt des 3-D Drucks einsteigen möchte, kann dies ab Samstag, 4. März bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen tun. Der 3D-Druck, eine der innovativsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts und ist eine Technologie, die in aller Munde, aber (noch) nicht in vielen Haushalten ist. Der 3D-Druck ist keine Zukunft mehr, sondern schon längst in der Gegenwart angekommen.

Für all diejenigen, die schon etwas über den 3D-Druck gehört haben, aber nicht wirklich etwas damit anfangen können und nun mehr über diese Technologie erfahren möchten, bietet die Kreisvolkshochschule erstmalig in Altenkirchen einen zweiteiligen Kurs unter der Leitung von Fabian Hermes an.

Die Entstehung des 3D-Druckes, Materialeigenschaften, der 3D-Drucker Ultimaker 2 sowie die Software CURA sind Themen des ersten Modules am 4. März. Eine Woche später, am Samstag, den 11. März, geht es dann um die Funktionsweise der Software, Live 3D-Druck und die Besprechung der Ergebnisse. Es sollten Grundkenntnisse in der Bedienung eines PC vorhanden sein. Kurszeiten sind samstags jeweils von 09:00 bis 13:00 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per EMail unter kvhs@kreis-ak.de.