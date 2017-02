Veröffentlicht am 18. Februar 2017 von wwa

WISSEN – Hilfsbereiter Taxifahrer in Wissen – Am späten Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde ein Taxifahrer am Wissener Bahnhof auf einen hilflosen Mann im Rollstuhl aufmerksam. Der junge Mann, 17 Jahre alt, war offensichtlich mit dem Zug aus Köln gekommen. Eigentlich habe er schon in Au/Sieg in Richtung Altenkirchen umsteigen wollen. Die Überprüfung der Polizei ergab, dass der 17jährige bereits von seiner Mutter vermisst gemeldet war. Der junge Mann sollte eigentlich ein Praktikum in Wissen machen. Das war ihm offensichtlich zu langweilig gewesen und er wählte ein Kontrastprogramm in Köln. Auf der Rückfahrt strandete der 17jährige dann in Wissen. Besonders loben möchte die Polizei das Verhalten und Bemühen des Taxifahrers. In Absprache mit der Mutter des Vermissten verblieb der Rollstuhl in der Zentrale des Taxiunternehmens. Der Vermisste wurde ins Taxi gehoben und nach Hause gefahren. Zuvor hatte der Taxifahrer noch versucht einen Kleinbus zu organisieren, damit der junge Mann samt Rollstuhl gefahren werden konnte.