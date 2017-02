A K T U E L L – Verkehrsunfall mit umgestürztem Lkw auf der B 8 bei Birnbach

Veröffentlicht am 18. Februar 2017 von wwa

A K T U E L L – BIRNBACH – Verkehrsunfall mit umgestürztem Lkw – längere Verkehrsbehinderung auf der B 8 – Am Samstagnachmittag, 18. Februar, um 14:30 Uhr ereignete sich am Ortsrand von Birnbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Auto. Dabei wurde der Lkw an der Einmündung der L 277 auf die B 8 von dem Pkw so unglücklich an der Hinterachse getroffen, dass der Lkw nach rechts von der Fahrbahn, der B 8, abkam und hinter der Abfahrt nach Oberirsen die Böschung hinunterstürzte, wo er auf der rechten Seite liegen blieb.

Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht zu beziffern. Der Lkw mit Kippmulde, auf dem sich ein mit Verpackungsmüll beladener Container befand, muss aufgrund seines Gewichtes von circa 12 Tonnen von einem Kranwagen geborgen werden. Die um circa 16:30 Uhr beginnende Bergung wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Die Bundesstraße 8 ist für diese Zeit zwischen Birnbach und Weyerbusch voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Altenkirchen schildert eine Umleitung aus. Fotos: Wachow