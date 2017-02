Veröffentlicht am 20. Februar 2017 von wwa

OBERLAHR – Grundschule „Lahrer Herrlichkeit“ überzeugt mit Müllprojekt – Die Grundschule „Lahrer Herrlichkeit“ in Oberlahr hat das beste Klimaschutzprojekt im Rheinland-Pfalz. Das hat die Expertenjury des vom Bundesumweltministerium geförderten Energiesparmeister-Wettbewerbs für Schulen entschieden. Ins Rennen gegangen waren die Oberlahrer Grundschüler mit ihrer Schwerpunktwoche „Alles Müll“. Hier hatten sich die Kinder in den verschiedenen Klassenstufen mit den Themen Mülltrennung, Recycling und Müllvermeidung beschäftigt. Die Schüler verschafften sich beispielsweise über eine Müllsammlung in der Umgebung einen Überblick darüber, an welchen öffentlichen Orten besonders viel Müll anfällt. An sehr belasteten Orten befestigten die Kinder selbst gemachte Plakate, die auf die lange Verrottungszeit von vielen Produkten hinweisen. Auch die Abfallberaterin des Kreises Altenkirchen wurde in das Projekt einbezogen. Am Ende der Schwerpunktwoche wurden die Ergebnisse Mitschülern. Eltern und weiteren Besuchern präsentiert. Alle waren sich einig: Müll zu trennen ist super, Müll zu vermeiden noch viel besser! Weitere Aktionen rund um das Thema „Müll“ folgten (z.B. Umweltpuppentheater, Besuch der Kläranlage) oder sind geplant.

Nun hat die kleine Grundschule noch Chancen auf den Bundessieg. Welche Schule das überzeugendste Klimaschutzprojekt hat, entscheiden Internetnutzer in einer Online-Abstimmung. Unter www.energiesparmeister.de/voting kann man bis zum 12. März täglich seine Stimme für die Grundschule „Lahrer Herrlichkeit“ abgeben. Über die Mithilfe würden sich Schüler und Lehrer der Grundschule sehr freuen!