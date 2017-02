Veröffentlicht am 18. Februar 2017 von wwa

KOBLENZ – ZFH macht mit: Bundesweiter Fernstudientag 2017 – Online-Aktionsprogramm gemeinsam mit Hochschulen des ZFH-Verbundes – Am Freitag, 10. März findet der diesjährige Bundesweite Fernstudientag mit vielfältigen Informationen rund um das Thema Fernstudium und Fernlernen statt. Die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) und die Hochschulen des ZFH-Verbundes beteiligen sich mit dem Online-Programm: „Einfach clever: Fernstudium“. In Online-Vorträgen, Live-Chats, Präsentationen und Videos erhalten alle Interessierten – bequem vom Büro oder von zu Hause aus – einen Einblick in die berufsbegleitenden Fernstudienangebote. In ausgewählten Fernstudiengängen bieten die Expertinnen und Experten an den Hochschulen individuelle telefonische Studienberatungen an. Die Teilnahme an allen Aktionen ist unverbindlich und kostenfrei – Interessenten können sich zu einem oder mehreren Programmpunkten unter www.zfh.de/fernstudientag anmelden.

„Neben Beruf und Familie flexibel und effektiv zum akademischen Abschluss“ heißt der Online-Vortrag mit anschließendem Live Chat, in dem die ZFH um 11:00 Uhr einen Überblick über die Weiterbildungsmöglichkeiten im ZFH-Verbund gibt. Von acht bis acht bietet Eva Nefen von der Hochschule Ludwigshafen telefonische Studienberatung zu den beiden Fernstudiengängen MBA Internationale Betriebswirtschaftslehre und MBA Unternehmensführung an. Die Hochschule Kaiserslautern berät von 09:00 bis 17:00 Uhr über fünf MBA-Fernstudien unterschiedlicher Ausrichtung. Von 10:30 bis 13:30 steht Verena Stimper, Hochschule Koblenz, zur telefonischen Studienberatung für das Master-Fernstudium Soziale Arbeit (MAPS) bereit. Die htw saar (Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes) stellt um 12:00 Uhr das Fernstudium Sicherheitsmanagement mit dem Abschluss Master of Arts online vor. Im Live-Austausch erfahren Interessierte, welche Berufschancen ihnen das Studium bietet. Den Bachelor-Fernstudiengang IT-Analyst stellt die Hochschule Kaiserslautern ebenfalls in einem Online-Vortrag mit Live-Austausch und einem Lernvideo vor. Von der Hochschule Trier gibt es Informationen für alle Quereinsteiger in die Informatik, die sich neben dem Job zum Master of Computer Science weiterqualifizieren möchten. Hier informiert Studiengangsleiter, Prof. Dr. Andreas Künkler die Interessierten ebenfalls per Online-Vortrag mit Live-Austausch von 17:00 bis 18.00 Uhr. Ab 18:00 bietet Professor Dr. Marc Piazolo den Online-Vortrag „Flexibel zum Bachelor in Betriebswirtschaft: Hochschule Kaiserslautern bietet verschiedene Studienvarianten“ an. Last but not least können sich alle an Elektro- und Informationstechnik Interessierten nonstop anschauen, welche Perspektiven sich ihnen eröffnen: Die Hochschule Aschaffenburg stellt einen Screencast mit dem Titel „Von der Automobilindustrie bis zur künftigen Energieversorgung“ bereit. Das detaillierte ZFH-Programm, das weiterhin ergänzt wird, finden Interessierte auch unter www.zfh.de/fernstudientag