Veröffentlicht am 16. Februar 2017 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Die Welt der keramischen Werkstoffe – Tag der offenen Tür in Höhr-Grenzhausen am 4. März. Zusammen mit den ortsansässigen Kooperationspartnern, dem European Centre for Refractories gGmbH (ECREF) und dem Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe/Glas/Keramik GmbH (FGK), bietet der WesterWaldCampus der Hochschule Koblenz einen exklusiven Einblick in seine Entwicklungs- und Ausbildungskompetenz rund um keramische Werkstoffe. Am 4. März von 10:00 bis 16:00 Uhr stehen in der Rheinstrasse 56 und 58 in Höhr-Grenzhausen sowohl Probevorlesungen und Mitmachangebote in den Laboren, als auch Campusführungen auf dem Programm.

Neben dem DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) werden auch das Ziegelwerk Ott und die Firma Stephan Schmidt darüber informieren, welche beruflichen Perspektiven die Absolventen des WesterWaldCampus haben und welches Potenzial der Werkstoff Keramik birgt.

Auch die Studienberatung des Campus, sowie Mitarbeiterinnen des ESF-geförderten Ada-Lovelace-Projekts werden vor Ort sein, um insbesondere weibliche Studieninteressierte über die Möglichkeiten und Perspektiven eines technischen Studiengangs zu informieren. In allen drei beteiligten Institutionen stehen Experten, Lehrende und wissenschaftliche Mitarbeitende aus Bildung und Forschung für individuelle Fragen zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls in der Cafeteria des Campus gesorgt.