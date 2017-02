Veröffentlicht am 16. Februar 2017 von wwa

KOBLENZ – Noch Plätze frei für Weiterbildungen: Inklusionspädagogik, Soziale Arbeit mit Flüchtlingskindern und Jugendamt kompakt – Wer sich dieses Jahr sozialwissenschaftlich weiterbilden möchte, hat im Frühjahr spannende Einstiegschancen: In den Kursen „Inklusionspädagogik“, „Soziale Arbeit mit Flüchtlingskindern“ und „Jugendamt kompakt“ an der Hochschule Koblenz sind noch Plätze frei. Die Fortbildung „Soziale Arbeit mit Flüchtlingskindern“ startet am 27. März. Das Institut für Forschung und Weiterbildung (IFW) der Hochschule Koblenz hat diese in Kooperation mit PROAsyl entwickelt. Intensiv thematisiert wird die Gesamtheit der sozialpädagogischen Konzepte, rechtlichen Rahmenbedingungen und trauma­pädagogischen Ansätze in Bezug auf Soziale Arbeit mit Flüchtlingskindern, um auf die berufliche Praxis und die besonderen Herausforderungen vorzubereiten. Anmelden kann man sich bis zum 1. März.

Kursbeginn für „Inklusionspädagogik“ ist am 7. April. Inklusion heißt das neue Schlagwort in der frühkindlichen und schulischen Pädagogik. Doch was genau ist eigentlich Inklusion und wie kann sie in Kindertagesstätten und Schulen tatsächlich umgesetzt werden? Um sich den vielen Fragen rund um Inklusion professionell stellen zu können und als Fachkraft in einer sich wandelnden Pädagogik unterstützend für Kinder, Eltern und Kollegen bestehen zu können, bietet das IFW in Kooperation mit der Lebenshilfe Rhein-Hunsrück e.V. und der Katharina Kasper-Stiftung Dernbach die Weiterbildung Inklusionspädagogik an. Die Anmeldung ist bis zum 15. März möglich.

Mit dem Weiterbildungsangebot „Jugendamt kompakt“ wird eine Qualifizierung für angehende Fachkräfte im Jugendamt angeboten. Neue gesellschaftliche Herausforderungen und veränderte rechtliche Regelungen verlangen zusätzliche fachliche Qualifikationen und Handlungskompetenzen. Die immer komplexer werdenden Aufgabenbereiche erfordern besondere Kenntnisse für die richtige Anwendung rechtlicher Bestimmungen, die gesetzliche Neuregelung (SGB VIII) und den Umgang mit den Klientinnen und Klienten. „Jugendamt kompakt“ startet mit dem ersten Modul am 21. April. Der Anmeldeschluss ist am 1. April. Interessierte finden weitere Informationen zu den Weiterbildungen und zur Anmeldung unter: www.hs-koblenz.de/ifw