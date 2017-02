Senioren-Sicherheitsberater warnen vor Trickdieben

Veröffentlicht am 16. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Senioren-Sicherheitsberater: Vorsicht vor Trickdieben – Die Senioren-Sicherheitsberater wollen vor Karneval noch einmal sensibilisieren, denn gerade jetzt bei Veranstaltungen und Gedränge haben Taschendiebe Hochkonjunktur. Meist arbeiten sie in Gruppen von drei Personen, einer verwickelt das Opfer in ein Gespräch, der zweite stiehlt unbemerkt und übergibt die Wertgegenstände an den dritten, der mit der Beute verschwindet. Willkommen Opfer sind dabei Frauen mit Rucksäcken und Umhängetaschen. Deshalb diese nie unbeaufsichtigt lassen, empfehlen die Berater. Weitere Auskünfte und Tipps geben die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied. Erreichbar über die Stadtverwaltung, Monika Schulz, 02631 802 335.