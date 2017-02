Veröffentlicht am 16. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Siebtes Prinzenwiegen in Neuwied – Als regionaler Energieversorger haben sich die Stadtwerke Neuwied seit Jahren zur Tradition gemacht etwas für das Gemeinwohl zu tun. Kurz vor den närrischen Tagen waren wieder 600 Leute aus Politik, Fastnacht und Bürgerschaft eingeladen, um einen launigen Abend in der festlich geschmückten Wagenhalle beim traditionellen Prinzenwiegen zu verbringen.

Es waren wieder viele Aktive in bunten Kostümen angereist. Moderiert von Andrea Haupt und Michael Bleidt kamen nacheinander die Kinderprinzenpaare von Feldkirchen, Engers, Heimbach-Weis und Oberbieber eingezogen um sich ihr Wurfmaterial abzuholen. Gewicht des Prinzenpaares gegen Kamelle. Auch Obermöhnen, Prinzen und Prinzessinnen sowie ein Dreigestirn mussten sich aufwiegen lassen. Dafür gingen dann 2.500 Kg Kamellen, 200 Sack Popcorn, 2.500 Tüten Chips genauso viel Brezel und 1.000 Tafeln Schokolade an Wurfmaterial an die Vereine aus Heimbach-Weis, Gladbach, Kleinmaischeid, Neuwied, Engers und Leutesdorf. Deren närrische Tollitäten feierten noch kräftig bei bester Laune zu Klängen von Viva la Bieber und dem krönenden Abschluss von Startrompeter Bruce Kapusta.

Der Clown mit der Trompete begeisterte das Narrenvolk inmitten der Menge auf einem Tisch mit rockigen Tönen aus der Domstadt. Bei Currywurst und kühlen Getränken ließen die Gäste den Abend ausklingen um sich auf heiße Phase des Rheinischen Frohsinns einzustimmen. (mabe) Fotos: Marlies Becker