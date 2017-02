Veröffentlicht am 16. Februar 2017 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei für den Zeitraum 20. bis 24. Februar – Montag, 20. Februar: in Bonn auf der Graurheindorfer- und der Reuterstraße, in Bad Godesberg auf der Winterstraße und in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße;

Dienstag, 21. Februar: in Königswinter auf der Dissenbachtalstraße, in Duisdorf auf der Derlestraße, in Bad Honnef-Rottbitze auf der L 247 und in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring;

Mittwoch, 22. Februar: in Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße, in Beuel auf der Maarstraße, in Wachtberg-Berkum auf der L 123 und in Swisttal-Ludendorf auf der Rathausstraße;

Freitag, 24. Februar: in Swisttal-Miel auf dem Heidgesweg, in Bad Godesberg auf der Ürziger Straße, in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße und in Bonn auf der Graurheindorfer Straße. Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.