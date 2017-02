Veröffentlicht am 15. Februar 2017 von wwa

HERKERSDORF – MdL Michael Wäschenbach unterstützt die Elterninitiative zum Erhalt des Standortes Herkersdorf. Unabhängig von den konstruktiven Vorschlägen der Eltern zur berechtigten Wahlfreiheit vor Ort sei die Landesregierung in der Pflicht, die richtigen Schwerpunkte in der Politik zu setzen. Es gelte der Bildung einen größeren Stellenwert einräumen. Ursächlich für die ganze Debatte sei doch die Absicht, 310 Lehrerstellen abzubauen. Dazu wird die CDU Landtagsfraktion in den bevorstehenden Haushaltsverhandlungen ausfinanzierte Gegenvorschläge einbringen und neue Lehrerstellen in ausreichender Größe planen. Es geht um eine gesicherte Unterrichtsversorgung von 100 Prozent. Zudem darf der ländliche Raum nicht benachteiligt werden, auch kleine Dörfer brauchen Grundschulen, um jungen Familien attraktive Wohnstandorte und Perspektiven für die Zukunft zu bieten. Die Grundschule hat zudem eine kulturelle und sozialpolitische Funktion. „Die Grundschule gehört zum Herz des Dorfes“.