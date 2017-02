Verkehrsunfall auf der L 265

Veröffentlicht am 15. Februar 2017 von wwa

KROPPACH – Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 265 – Am Dienstagnachmittag, 14. Februar, gegen 15:20 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Kroppach, auf der Landesstraße 265 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 17jähriger Zweiradfahrer befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Landesstraße 265 aus Richtung Heimborn kommend in Richtung Kroppach. Ausgangs einer Linkskurve kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Der 17jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus nach Hachenburg gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 200 Euro.