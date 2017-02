Veröffentlicht am 15. Februar 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung in Bad Marienberg – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstagmittag, 14. Februar, gegen 12:00 Uhr in Bad Marienberg, in der Büchtingstraße ein Autofahrer überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der 29jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung stand und auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.