Veröffentlicht am 20. Februar 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zum Kirchentag nach Berlin – In größerer Gruppe wollen Menschen aus dem Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen im Reformations-Jubiläumsjahr zum Kirchentag nach Berlin starten. Für die gemeinsame Busfahrt (Abfahrten sind in Betzdorf und Altenkirchen) sind aktuell noch Plätze frei.

„Du siehst mich“ – diese Worte aus 1. Mose 16,13 – sind Leitgedanke des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages (DEKT), der vom 24. bis 28. Mai 2017 in Berlin (und Wittenberg) stattfinden wird. Wer Interesse an der Busfahrt hat (gestartet wird am Mittwoch, 24. Mai morgens, die Rückfahrt erfolgt am Sonntag, 28. Mai nach dem Frühstück (ohne Abschlussgottesdienst in Wittenberg!) , sollte sich baldmöglichst in der Superintendentur des Kirchenkreises 02681 80 08 35 oder superintendentur@kk-ak.de) melden.

Anmeldungen für Privatquartiere für den Kirchentag sind noch bis zum 1. März möglich. Auf www.kirchentag.de finden sich viele Hinweise zu Kirchentagsprogramm und Inhalten, unter www.kirchentag.de/teilnehmen sind die online-Anmeldungen, auch für Privatquartiere, möglich! (pes)