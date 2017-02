Veröffentlicht am 15. Februar 2017 von wwa

KOBLENZ – Kamelle für die Jecken – Die Gewinner der „evm-Palettenparty“ stehen fest – eine Gruppe aus dem Westerwald dabei – 13.750 Tüten Gummibärchen, 11.000 Tüten Popcorn und 10.780 Kekse. Über diese und weitere süße Leckereien freuen sich die elf Gewinnergruppen der „evm-Palettenparty“. Die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) unterstützt in diesem Jahr mit der Aktion Karnevalsvereine und –gruppen aus der Region. Um eine von elf Paletten mit Süßigkeiten zu gewinnen, mussten die Gewinnspielteilnehmer ein lustiges Video drehen und bei der evm einreichen. Insgesamt haben 33 Gruppen an dem Gewinnspiel teilgenommen und ihr Video eingesendet. Für die Gewinner hat die Internet-Gemeinde mit ihrem Like auf der evm-Facebook-Seite abgestimmt. „Wir sind ein regionales Unternehmen und engagieren uns für die Menschen in der Region. Daher spielt auch der Karneval eine wichtige Rolle für uns, und wir freuen uns, dass wir mit der evm-Palettenparty die ansässigen Karnevalsvereine unterstützen können“, erklärt Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der evm. An der Verlosung durfte jeder teilnehmen, der bei einem der zahlreichen Karnevalsumzüge in der Region mitgeht. Von der kleinen Fußgruppe bis zum großen Verein. Die ersten elf Gewinner haben jeweils eine Palette mit Wurfmaterial erhalten. Auch alle anderen Gewinnspielteilnehmer gingen nicht leer aus: Die evm unterstützt die Vereine der Plätze 12 bis 23 mit einer Geldspende von jeweils 100 Euro und die Plätze 24 bis 33 mit je 50 Euro. „Wir haben viele einfallsreiche Videos erhalten, und ich freue mich, dass wir allen Vereinen einen Gewinn überreichen können“, so Peerenboom. Den elf Gewinnergruppen wurden ihre Kamelle und Süßigkeiten während der evm-Palettenparty überreicht. Unter den Gewinnern waren auch die „Black Ommeze“ aus Horressen bei Montabaur.