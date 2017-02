Veröffentlicht am 15. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuer Basis-Pflege-Kurs beim DRK – Noch ein paar Plätze frei – Der DRK-Kreisverband Altenkirchen, Kölner Str. 97 bietet ab Montag, 06. März einen Basis-Pflege Kurs an. Der Kurs findet montags und mittwochs statt und beginnt immer um 17:00 Uhr und geht bis circa 20:00 Uhr im DRK-Kreisverband Altenkirchen unterer Lehrsaal. Er beinhaltet einen Erste-Hilfe Kurs und den eigentlichen Vorbereitungskurs indem u. a. die Themen wie Prophylaxe, Krankenbeobachtung, Ernährung, Lagerung von Patienten, Hygiene und vieles mehr erlernt werden. Gut gerüstet mit einem Basis Wissen gehen dann die Teilnehmer in Praktikumstellen, wie z. B in ein Krankenhaus, Altenheim oder in einen ambulanten Pflegedienst. Zum Abschluss erfolgt ein Abend mit einem Erfahrungsaustausch. Wer Interesse hat einen solchen zu besuchen, kann sich beim DRK-Kreisverband Altenkirchen Birgit Schreiner, Telefon: 02681 – 800644 melden.