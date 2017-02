Veröffentlicht am 18. Februar 2017 von wwa

HAMM Clown-Workshop in Hamm in den Osterferien – In diesem Workshop können Kinder von sechs bis 12 Jahren im Kulturhaus Hamm selbst einmal Clown sein und andere zum Lachen und Applaudieren bringen. In den Osterferien vom 18. bis 21. April haben interessierte Kinder täglich von 08:30 bis 12:30 Uhr die Möglichkeit ihren Humor und Spaß als Clown auszuprobieren. Am letzten Tag ist um 16:00 Uhr sogar ein Abschlussauftritt für die Familien als Zuschauer geplant.

Die Kinder lernen, die Welt mit den Augen eines Clowns zu sehen und können dabei erkennen, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Man muss manchmal eben nur die Perspektive wechseln. Jede Schwäche kann eine Stärke sein, das macht ein Clown ganz deutlich. Im Workshop werden von den Kindern selbst ausgewählte Märchenszenen unter der Leitung von Rita Meinert alias „kleine Absicht“, die staatlich anerkannte Clown-Schauspielerin ist (www.kleineabsicht.de) clownesk bearbeitet und verfremdet und am Ende natürlich aufgeführt.

Somit gilt: Wer selbst einmal als Clown auf der Bühne stehen möchte und sich selbst einmal ganz anders erleben möchte, der sollte sich diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen. Der Workshop kostet 29 Euro pro Kind. Eine Ermäßigung ist möglich. Anmeldungen können bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, Referat Jugendförderung, Jugendschutz, Familienbildung, in Altenkirchen erfolgen unter Telefon: 0 26 81/ 81-25 43 oder per Email an horst.schneider@kreis-ak.de. Weitere Infos zu Ferienmöglichkeiten finden Familien auf der Internetseite www.familienbildungak.de.