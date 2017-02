Veröffentlicht am 18. Februar 2017 von wwa

KOBLENZ – „Mit der Mittleren Reife in den Streifenwagen“ – Bewerbungsfrist endet! – Wer in diesem Jahr noch auf den Zug aufspringen und die Chance nutzen will, mit dem Sekundarabschluss 1 Polizeibeamtin oder Polizeibeamter zu werden, muss sich sputen. Die Bewerbungsfrist für den nach den Sommerferien beginnenden Bildungsgang „Polizeidienst und Verwaltung“, der mit dem Erwerb der Fachschulschulreife abschließt, endet am 1. März. Unterlagen für die diesbezügliche Bewerbung bei der Höheren Berufsfachschule in Lahnstein finden sich unter www.polizei.rlp.de/karriere.

Auf der Seite erfahren die Interessenten auch alles Wissenswerte rund um die Voraussetzungen und die Chancen, die sich mit der Zulassung eröffnen. Immerhin hat der (die) erfolgreiche Bewerber(in) der HBFS mit dem Start des Bildungsgangs die Einstellung als Polizeibeamtin/beamter des Landes Rheinland-Pfalz bereits in der Tasche. Also: Seite aufrufen, informieren, Bewerbungsunterlagen runterladen und einreichen. Es ist noch nicht zu spät!