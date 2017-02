Auffahrunfall auf der B 414

Veröffentlicht am 14. Februar 2017 von wwa

MÜSCHENBACH – Auffahrunfall mit Personenschaden in Müschenbach – Am Montagmittag, 13 Februar, gegen 13:35 Uhr ereignete sich in Müschenbach, auf der Bundesstraße 414 ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein vorausfahrender 42jähriger PKW-Fahrer und drei nachfolgende Fahrzeugführer befuhren in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 414 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Hachenburg. In Müschenbach wollte der Vorausfahrende nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen und bremste hierfür seinen Wagen ab. Die beiden nachfolgenden PKW-Fahrer brachten ihre beiden Fahrzeuge ebenfalls rechtzeitig zum Stehen. Die in der Kolonne zum Schluss fahrende 57jährige Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Wagen auf, wodurch dieser auf den davor haltenden Wagen geschoben wurde. Die Unfallverursacherin und ein 11jähriger Junge, ein Mitfahrer in einem der haltenden Fahrzeuge, erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit circa 18.000 Euro.