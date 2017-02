Veröffentlicht am 14. Februar 2017 von wwa

BUCHHOLZ – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Straßenhaus – In der Nacht zum Samstag, 13. Juni, 2016 ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in einen parkenden Personenwagen in Buchholz (Westerwald). Bei dieser Tat wurde unter anderem eine EC-Karte entwendet, die am selben Tag noch an einem Geldautomaten am Stadtsoldatenplatz in 53773 Hennef (Sieg) missbräuchlich eingesetzt wurde.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus Ellinger Str. 1, 56587 Straßenhaus, Telefon: 02634/952-0. Quelle: Polizei