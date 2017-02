Motocrossfahrer gefährdet Straßenverkehr

Veröffentlicht am 14. Februar 2017 von wwa

STEINEROTH – Gefährdung des Verkehrs und Nötigung durch Motocrossfahrer – Ein 28jähriger Mann befuhr am Montagnachmittag, 13. Februar, gegen 15:15 Uhr mit seinem VW Golf die Betzdorfer Straße von Steineroth kommend in Richtung Betzdorf. Kurz nach dem Ortsausgang Steineroth stand ein Tanklaster mit eingeschalteter Warnblinkanlage am rechten Fahrbahnrand. Da kein Gegenverkehr herrschte fuhr der 28jährige an dem haltenden Lkw links vorbei. Als er gerade wieder nach rechts einscheren wollte, fuhr plötzlich ein Motorradfahrer von rechts unmittelbar vor dem Pkw des 28jährigen auf die Straße. Der Motorradfahrer hatte offensichtlich den Gehweg rechts der Schutzplanke befahren und war am Ende des Gehweges ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße gefahren.

Der 28jährige musste eine Gefahrenbremsung machen, um eine Kollision mit dem Motorradfahrer zu vermeiden. Bei dem Motorrad soll es sich um eine Motocross Maschine gehandelt haben. Die kleinere Enduro habe eine grell orange Lackierung mit weißen Applikationen gehabt. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei Betzdorf.