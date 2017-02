Karneval im Erbachtal

Veröffentlicht am 20. Februar 2017 von wwa

OBERERBACH – „Wer Stimmung will im Narrensaal, der kommt zu uns ins Erbachtal“ – Mit dem diesjährigen Motto von Prinz Thilo I. stehen die Hobby Carnevalisten in den Startlöchern. Die blauweiße Narrhalla wurde errichtet. Der gutbesuchte Kinderkarneval war ein voller Erfolg. Nun geht es mit großen Schritten auf die HCE-Sitzung, die letzten Vorbereitungen sind getroffen, nur noch wenige Tage bis der Erbacher Narrenruf wieder durch das Dorf schallt.

Startschuss ist der Altweiber Donnerstag, 23. Februar, an dem erstmalig eine Sitzung nur für Frauen im beheizten, barrierefreien Festzelt am Weiher stattfindet. Mit Kaffee und einem reichhaltigen Kuchenbüffet begrüßen die Moderatoren Dominic Pritz und Martin Beutgen um 15:11 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm nur für die Ladies. Ab 19:11 Uhr sind auch die Männer zum offenen Tanz herzlich Willkommen.

Am Freitag, 24. Februar, begrüßen die Sitzungspräsidenten Sina Beutgen und Dominic Pritz zum Karneval unter dem Meer. Pünktlich um 19:11 Uhr öffnen sich die Pforten zur blauweißen Unterwasserwelt. Mit einem Programm der Extraklasse werden die Erbacher Carnevalisten das närrische Volk begeistern. Als Top-Act wird der Bauchredner Peter Kerscher mit seiner redseligen, frechen Kuh DOLLY die Lachmuskeln strapazieren. Weitere Highlights am Abend sind die Erbacher Tanzgarden und viele weitere karnevalistische Höhepunkte werden am Abend geboten. Karten im Vorverkauf 13 Euro. // Abendkasse: 15 Euro

Am Samstag, 25. Februar, laden die Hobby Carnevalisten wieder zum Feiern mit Freunden ein. Um 19:11 Uhr steigt die Karnevalsparty des HC Erbachtal im Festzelt am Erbacher Bürgerhaus. Karnevalistische Attraktionen wie zum Beispiel Annabel Anderson und die Stimmungsband Party Factory werden das Publikum zum Brodeln bringen. Die Erbacher Carnevalisten freuen sich zahlreiche Freunde des närrischen Treibens am Abend begrüßen zu dürfen. Karten im Vorverkauf 10 Euro// Abendkasse: 12 Euro. Kartenvorverkauf bei Achim Wessler Telefon: 02682 6587, Dominic Pritz Telefon 026812387, und bei allen aktiven Mitglieder der Hobby Carnevalisten Erbachtal. Weitere Infos unter www.hc-erbachtal.de.