Veröffentlicht am 18. Februar 2017 von wwa

OBERERBACH – Kleine Jecken, ganz groß in der Stadt der Tiere – Kinderkarneval im Erbachtal – Die Hobby Carnevalisten Erbachtal an der Spitze mit Prinz Thilo I., laden die kleinen Jecken zu einem kunterbunten Nachmittag in der Stadt der Tiere ein. Der Kinderkarneval ist am Sonntag, 19. Februar, ab 14:11 Uhr im beheizten Festzelt am Erbacher Weiher.

Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl, ist wie immer bestens gesorgt. Mit Spiel, Spaß und Spannung führt das Präsidentenpaar Dominic Pritz und Sina Beutgen durch das abwechslungsreiche Programm. Besonders die jüngsten Tänzer/innen der Erbacher Garden und das Solomariechen Lana Baumeister werden mit ihren Auftritten das Programm schmücken. Die Bambinis, Minis und die Mittlere Garde freuen sich auf zahlreiches Erscheinen vieler kleiner Narren aus Nah und Fern, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Auch befreundete Karnevalsvereine werden zu einer guten Stimmung beitragen. Viele weitere Überraschungen warten auf die kleinen Freunde des Erbacher Karnevals an diesem Nachmittag.