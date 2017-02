Altweiberveranstaltung in Obererbach im Festzelt am Weiher

Veröffentlicht am 17. Februar 2017 von wwa

OBERERBACH – Erstmalig Altweiber in Erbach – „Andere machen weniger, in Erbach wird es mehr“ – Am Donnerstag, 23. Februar, ab 15:11 Uhr im beheizten, barrierefreien Festzelt am Erbacher Bürgerhaus veranstalten die Hobby Carnevalisten Erbachtal erstmalig einen Altweiber Karneval. Die Erbacher Carnevalisten freuen sich zahlreiche Närrinnen bei Kaffee und Kuchen und einem ausgewogenen Programm mit Sketch, Tanz und Reden, begrüßen zu dürfen. Die Eintrittskarten kosten 5 Euro und sind erhältlich bei Dominic Pritz Telefon 02681-2387. Ab 19:11 Uhr sind die Pforten geöffnet zum offenen Tanz und auch die Männer sind herzlich Willkommen. In den Startlöchern für die Altweiber Sitzung steht die Mittlere Tanzgarde.