Kirchener Kreativ- und Hobbymarkt am Sonntag, 14. Mai

Veröffentlicht am 19. Februar 2017 von wwa

KIRCHEN – Kirchener Kreativ- und Hobbymarkt geht am Sonntag, 14. Mai, in die zweite Runde – Die Auftaktveranstaltung in Kirchen (Sieg) im vergangenen Jahr war ein riesen Erfolg. Das Feedback von Ausstellern sowie Besuchern war „durch die Bank weg“ überaus positiv und die große Resonanz und das großartige Angebot der rund 80 Stände führte schon während der noch laufenden Veranstaltung für die Verantwortlichen der Stadt Kirchen zu dem Entschluss, auch diesem Jahr unbedingt den kreativen Köpfen eine solche Plattform für ihre selbst hergestellten Artikel zu bieten.

So wird die Stadt Kirchen am Sonntag, 14. Mai, in der Zeit von 11:00 bis 18:00 Uhr den zweiten Kreativ- und Hobbymarkt im Kirchener Stadtkern veranstalten. Dazu stehen wieder die gewohnten Räumlichkeiten der angrenzenden Gebäude, wie dem Rathaus (Ratssaal), der Villa Kraemer, der ehem. Postfiliale sowie der gesamte Rathausplatz (Außenbereich) zur Verfügung.

Dem Ideenreichtum und den künstlerischen Fähigkeiten sind dabei so gut wie keine Grenzen gesetzt. Die Stadt Kirchen würde sich freuen, ein besonders großes Spektrum an selbstgemachten Artikeln, Werken und Hobbykreationen präsentieren zu können.

Gerne werden auch wieder Angebote sozialer und karitativer Vereine und Gruppen mit einbezogen. Auf ein Standgeld wird auch in diesem Jahr verzichtet. Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Innenräume ist die Stadt Kirchen sehr daran interessiert, dass auch die Außenflächen allesamt genutzt werden. Bei sehr großem Interesse ist eine Erweiterung der Ausstellungsfläche sogar bis auf die obere Ebene des Parkdecks Lindenstraße vorstellbar. Allen Ausstellern, denen also die Aufstellung von eigenen Pavillons, Hütten oder Zelten keine Probleme bereiten, wird daher auch der Außenbereich empfohlen.

Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, die Teilnahme bis spätestens zum 15. März mittels Antwortbogen, der steht in Facebook in der Gruppe „Aktives Oberes Siegtal“ zum Download bereit, an den zuständigen Mitarbeiter und Organisator des Kreativ- und Hobbymarktes Sven Wolff, Stadtbüro Kirchen (Sieg), zurückzuschicken. Dies kann auch per Fax an 02741 62103 oder Email an sven.wolff@kirchen-sieg.de erfolgen.

Fotos: Kirchener Kreativ- und Hobbymarkt, Foto 1: zweite von links Manuela Münch aus Siegen (Holzbilder)