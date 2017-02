Veröffentlicht am 14. Februar 2017 von wwa

MICHELBACH – Jugendversammlung des SV „Adler“ Michelbach – Der Jugendleiter Heinz-Willi Ellert eröffnet die Versammlung und begrüßte die Jugendlichen, darunter Schülerprinz Pascal Eitze, Kronprinz Florian Durkowitzer, Jugendsprecher Lukas Andres, stellvertretenden Jugendsprecher Patrick Schumann, Jugendsprecherin Laura Nöllgen, stellvertretende Jugendsprecherin Laura Borheier sowie die stellvertretenden Jugendleiter Claudia Roth und Chris Kraemer, die Vorsitzenden Frank Becker und Günter Imhäuser, die amtierende Königin und Kreiskönigin Sabine Knak sowie Kaiser Hans Herbert Muth.

Jugendleiter Ellert stellte seinen Jahresbericht vor und blickte auch insbesondere auf die schießsportlichen Ergebnisse zurück. Bei den Landesverbandsmeisterschaften 2016 waren zwei Starts in der Disziplin Luftgewehr, ein Start in der Disziplin KK 100 m und drei Starts in der Disziplin KK liegend zu verzeichnen. Sehr erfreulich sei der neunte Platz von Laura Nöllgen in der Disziplin Luftgewehr Juniorinnen A mit 380 Ringen. Bei den Kreismeisterschaften 2017, im Oktober und November 2016, wurde eine Schülermannschaft in der Disziplin Luftgewehr gestellt. In der Schützenklasse in der Disziplin KK-Dreistellung 3×10 erreichten wir mit der Mannschaft den dritten Platz. Zwei der eingesetzten Mannschaftsschützen gehören noch zur Jugend. Laura Nöllgen startet in der Damenklasse, in einer Mannschaft für den SV Maulsbach.

Vor Beginn der Ligawettkämpfen 2016/17 erhielt Laura Nöllgen ein Angebot des SV Niedererbach, in der Luftgewehr-Rheinlandliga zu schießen. Nach Rücksprache mit dem Verein hat sie das Angebot angenommen. Trotz des Wegganges von Laura Nöllgen hat die 1. Mannschaft Luftgewehr in der Kreisliga A bisher alle drei Wettkämpfe gewonnen. Die 2. Mannschaft Luftgewehr und die Mannschaft KK-Dreistellung führten die Wettkämpfe in der Kreisliga durch, die Jugendfreundschaftsrunde Luftgewehr startete im Februar.

Gesellschaftliche Veranstaltungen 2016 waren das Ostereierschießen samstags mit elektronischem Schießen mit der eigenen Anlage. Das bayrische Frühstück am Sonntag nach Ostern, die Maifeier am Schützenhaus. Das Schülerprinzen- und Kronprinzenschiessen fand zusammen am Himmelfahrtstagmorgen statt. Schülerprinz wurde Pascal Eitze, Kronprinz Florian Durkowitzer. Die Krönung der beiden erfolgte am gleichen Tag vor Beginn des Königsehrenpreisschießens. Am Samstagabend und beim Festzug am Sonntag war die Beteiligung der Jugend sehr gut. Das Pokalschießen am letzten Trainingstag vor den Ferien wurde wegen Terminüberschneidung verschoben und anlässlich der Einweihung der neuen Theke im September nachgeholt.

Am Bezirksjugendkönigsschießen in Maulsbach beteiligte sich Laura Borheier als Vertretung des verhinderten Schülerprinzen Pascal Eitze. Sie erreichte einen hervorragenden zweiten Platz. Der Bezirksjugendtag fand in Maulsbach statt. Michelbach stellte keine Mannschaft, nur einen Teilnehmer und der ergänzte die Leuzbacher Mannschaft. Bei der Organisation des Jugendtages halfen die Michelbacher bei der Auswertung mit sowie bei der Betreuung eines Spieles.

Die Beteiligung der Jugendlichen an den auswärtigen Festen, war nach Meinung Ellerts, sehr gut. An dem Vereinsausflug nach Breitengüßbach vom 30. September bis 03.Oktober beteiligten sich die älteren Jugendlichen zahlreich, wie auch beim Sauschießen und halfen tatkräftig bei der Durchführung. Unterstützt wurde auch die Durchführung der Weihnachts- und Nikolausfeier der Ortsgemeinde Michelbach durch die Beteiligung an einem Weihnachtsspiel. Das Weihnachtspokalschiessen am letzten Trainingstag vor Weihnachten wurde wegen der vielen Termine vor Weihnachten nicht durchgeführt. Es wurde durch ein Neujahrspokalschießen nach der Jugendversammlung ersetzt.

Auf der Jugendversammlung wurde Jugendleiter Heinz-Willi Ellert wiedergewählt. Zum weiteren stellvertretenden Jugendleiter wurde Chris Kraemer gewählt, und zwar für die Restwahlperiode von einem Jahr. Neuer Jugendsprecher wurde Lukas Andres. Sein Stellvertreter Patrick Schumann, die Jugendsprecherin Laura Nöllgen und die stellvertretende Jugendsprecherin Laura Borheier wurden wiedergewählt.