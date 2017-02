Veröffentlicht am 14. Februar 2017 von wwa

NEUWIED. Im Barockjahr 2016 fand in der Barockstadt Neuwied so einiges statt – Konzerte und Ausstellungen. Es wurde gefilmt, getafelt, bestaunt und gemalt. Und wer mitgemacht hatte, hat viel über Barock gelernt und riesen Spaß gehabt. 12 Wochen waren die ausgewählten Barockbotschafter der IGS Johanna Löwenherz unterwegs in Stadt und Umland. So in Engers und Rommersdorf, um die Epoche mit allen Sinnen zu erleben. Nun war der Tag der feierlichen Zertifizierung gekommen und zusammen mit den Bläserklassen der 5. und 6. Jahrgangsstufe, die für den musikalischen Teil verantwortlich waren, freuten sich auch die Mitschüler über einen launigen Vormittag.

Tanja Buchmann und Sabine Parker erläuterten die Projektreihe und ein Film veranschaulichte die Aktivitäten rund um die Barockstadt Neuwied. OB Nikolaus Roth bedankte sich bei allen Aktiven und überreichte Luca Marie, Emilia, Gloria, Aldina, David, Lukas, Jonas, Dimitry, Juana, Rosi, Daniel, Stella, Elisabeth, Alex, Lea, Adrian und Melina ihre Urkunden und Eintrittskarten für eine Aufführung in der Abtei Rommersdorf.

Zum Ende waren noch alle zu Kaffee und Kuchen eingeladen um sich noch mal über dies und das auszutauschen. Vielleicht, so stellte der Oberbürgermeister in Aussicht, gibt es ja im 2018, im kommenden Raiffeisenjahr neue Botschafter, die dann das Wirken des großen Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen beleuchten und sich auf seine Spuren in Neuwied begeben. (mabe) Fotos: Marlies Becker