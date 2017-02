Delegiertentagung der Landfrauen

Veröffentlicht am 14. Februar 2017 von wwa

ETZDORF – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. lud zur Delegiertentagung 2017 – 66 Delegierte tagten in Betzdorf – Die Delegiertenversammlung 2017 des LandFrauenvereines Frischer Wind e.V. fand in Betzdorf statt. Die Vorsitzende Gerlinde Eschemann begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Versammlung. Sie dankte besonders den LandFrauen aus dem Bezirk Betzdorf für die Vorbereitungen und das liebevolle Ausschmücken des Saales. Ebenso herzlich willkommen hieß sie Lars Kober von der Kreisverwaltung. Das Jahresprogramm wurde zwischenzeitlich allen Mitgliedern zusammen mit dem Mitgliedsausweis ausgehändigt und findet regen Zuspruch. Ein besonderes Augenmerk werden in diesem Jahr die Vorbereitungen zum Jubiläumsjahr 2018 sein. Es sind viele Aktivitäten geplant und es wurde ein Festausschuss gebildet, der bereits seine erste Zusammenkunft hatte und Ideen und Anregungen zusammengetragen hat. Nach dem Bericht aus der aktuellen Arbeit bat Eschemann Lars Kober, den teilnehmenden Delegierten die Leader-Regionen im Kreis Altenkirchen vorzustellen. Dieses Projekt ist zwar vielen aus den Pressemitteilungen bekannt, aber durch den ausführlichen und verständlichen Vortrag wurde es überschaubarer und offene Fragen konnten beantwortet werden. Eschemann bedankte sich auch im Namen der Teilnehmerinnen mit einem Buchgeschenk bei Lars Kober. Nach einer Kaffeepause mit leckerem Kuchen trug die Geschäftsführerin Anke Enders-Eitelberg den Geschäftsbericht und den Kassenbericht von 2016 vor. Ingrid Hundhausen berichtete von der durchgeführten Kassenprüfung, die keine Beanstandungen ergab und bat um Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde. Nach der Wahl einer neuen Kassenprüferin wurde der Haushaltsplan für 2017 vorgestellt und ebenfalls einstimmig verabschiedet. Renate Nadrowitz dankte bei ihrem Schlusswort allen Beteiligten für ihr Kommen und ihre Aufmerksamkeit und den Betzdorfer LandFrauen für die gute Bewirtung. Sie wünschte allen weiterhin viel Freude bei den Aktivitäten und Veranstaltungen der LandFrauen. (Vereinsbericht) Foto: Landfrauen